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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 12:25

En yakın dostları Cüneyt Arkın'ı anlattı

Cüneyt Arkın'ın vefatı sonrası sanatçı dostlarından onu anlatan paylaşımlar gelmeye başladı. Türk Sineması'nda onunla aynı sahneleri paylaşmış isimlerden Selma Güneri, Selda Alkor, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şoray; Cüneyt Arkın en unutamadıkları olayları anlattılar.

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