En Son Babalar Duyar'ın Rafi'siydi... Max Bendo efsane diziye girişini meğer o isme borçluymuş!

4 / 5



Dizide hemen hemen her sahnesini beraber çektiği Levent Ülgen hakkında da konuşan Max Bendo, "Levent ağabey çok samimi şen şakrak, kalpten seven bir insan. Set hallerinde bile bizi kırıp geçirirdi. Onunla sadece dizide değil her yerde güler eğlenirsiniz. Geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde karşılaştık ve yine aynı heyecanı taşıyordu. Sadece espirili olmakla kalmıyor çok da yardımsever birisi. Levent abi gerçek bir tiyatrocudur. Bu ülkede kendini de ispatlamış değerdir." dedi.