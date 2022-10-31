En Son Babalar Duyar'ın Rafi'siydi... Max Bendo efsane diziye girişini meğer o isme borçluymuş!

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En Son Babalar Duyar dizisinin Rafi'si olarak akıllarda yer edinen Max Bendo, efsane diziye nasıl dahil olduğunu anlattı. Habertürk'e röportaj veren Bendo, En Son Babalar Duyar'ın kendisi için özel bir yerde olduğunu belirtti. Max Bendo, o zaman rol aldığı oyuncular hakkında da konuştu.

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Max Bendo, kendisini oyunculuk piyasasına sokan ve seyirci ile buluşturan dizi En Son Babalar Duyar'a nasıl girdiğini şu sözler ile anlattı:

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"Hatice Aslan vesile olmuştu. O dönemler spor salonum vardı. Öğrencimdi Hatice hanım, beni o keşfetti diyebilirim. Ona ders verirken bir gün sete gelmemi söyledi. Yapımda yer alabilecek uygun bir karakteri canlandırabileceğimi belirtti. Oyunculuk serüvenim Hatice hanımın desteğiyle başladı. Benim ilk dizim olduğu için ayrıca yeri başkadır."

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Dizide hemen hemen her sahnesini beraber çektiği Levent Ülgen hakkında da konuşan Max Bendo, "Levent ağabey çok samimi şen şakrak, kalpten seven bir insan. Set hallerinde bile bizi kırıp geçirirdi. Onunla sadece dizide değil her yerde güler eğlenirsiniz. Geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde karşılaştık ve yine aynı heyecanı taşıyordu. Sadece espirili olmakla kalmıyor çok da yardımsever birisi. Levent abi gerçek bir tiyatrocudur. Bu ülkede kendini de ispatlamış değerdir." dedi.