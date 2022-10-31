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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 10:43

En Son Babalar Duyar'ın Rafi'siydi... Max Bendo efsane diziye girişini meğer o isme borçluymuş!

En Son Babalar Duyar dizisinin Rafi'si olarak akıllarda yer edinen Max Bendo, efsane diziye nasıl dahil olduğunu anlattı. En Son Babalar Duyar'ın kendisi için özel bir yerde olduğunu belirten Max Bendo, o zaman rol aldığı oyuncular hakkında da konuştu.

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