  • $33,1533
  • 35,9361
  • 2578.73
  • 10625.1

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:53

En Büyük Şaban'ın 'çiçekçi kız'ı Yeşilçam'ın ünlü isminin kız kardeşi çıktı!

En Büyük Şaban filmi, Yeşilçam'da en çok seyredilen komedi türündeki filmler arasında yer alıyordu. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmde; çiçekçi kız seyircinin en sevdiği karakterler arasında yer alıyordu. Çiçekçi kız olarak kamera karşısına geçen ünlü ismin, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden birinin kız kardeşi olduğunuysa çok az kişi biliyor.