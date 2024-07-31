En Büyük Şaban'ın 'çiçekçi kız'ı Yeşilçam'ın ünlü isminin kız kardeşi çıktı!
En Büyük Şaban filmi, Yeşilçam'da en çok seyredilen komedi türündeki filmler arasında yer alıyordu. Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmde; çiçekçi kız seyircinin en sevdiği karakterler arasında yer alıyordu. Çiçekçi kız olarak kamera karşısına geçen ünlü ismin, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden birinin kız kardeşi olduğunuysa çok az kişi biliyor.
Yeşilçam döneminde pek çok ünlü isim kamera karşısına geçmiş ve ün kazanmıştı. Bu isimler arasında kardeş olanlar da vardı. Pek çok kardeş, Yeşilçam filmlerinde seyirci karşısına çıkmıştı? Peki o isimler kimler?
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Fatma Girik - Günay Girik
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Selim Naşit Özcan - Adile Naşit
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Nilüfer Koçyiğit - Hülya Koçyiğit
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Müşfik Kenter - Yıldız Kenter
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Türkan Şoray - Nazan Şoray
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Mehtap Ar - Müjde Ar
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Ferdi Merter - Enis Fosforoğlu
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Bahar Öztan - Nilgün Saraylı
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Feridun Şavlı - Faruk Şavlı
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En Büyük Şaban filmi, Yeşilçam'da en çok seyredilen komedi türündeki filmler arasında yer alıyordu.
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Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmde; çiçekçi kız seyircinin en sevdiği karakterler arasında yer alıyordu.
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O rolü oynayan isim, Nilgün Bubikoğlu'ydu.
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Nilgün Bubikoğlu, Yeşilçam'ın en meşhur kadın oyuncularından Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşi.