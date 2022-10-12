Ece Uslu Kadir İnanır'la yaşadıkları kavgayı anlattı! 'Elimdeki kovayı fırlattım...'

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Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'de yayınlanan Dur Bi' Dinle programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada, geçmişte Kadir İnanır ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

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Kadir İnanır'ın yönettiği bir filmde rol alan Ece Uslu, zor şartlar altında çekilen filmde yaşadıkları tartışmayı ilk kez anlattı.

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"Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum"

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"Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi."

