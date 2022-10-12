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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 12:06

Ece Uslu Kadir İnanır'la yaşadıkları kavgayı anlattı! 'Elimdeki kovayı fırlattım...'

Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'de yayınlanan Dur Bi' Dinle programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada, geçmişte Kadir İnanır ile yaşadığı tartışmayı anlattı. Kadir İnanır'ın yönettiği bir filmde rol alan Ece Uslu, zor şartlar altında çekilen filmde yaşadıkları tartışmayı ilk kez anlattı.

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