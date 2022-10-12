Ece Uslu Kadir İnanır'la yaşadıkları kavgayı anlattı! 'Elimdeki kovayı fırlattım...'

Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'de yayınlanan Dur Bi' Dinle programına konuk oldu. Ünlü oyuncu burada, geçmişte Kadir İnanır ile yaşadığı tartışmayı anlattı.
Kadir İnanır'ın yönettiği bir filmde rol alan Ece Uslu, zor şartlar altında çekilen filmde yaşadıkları tartışmayı ilk kez anlattı.
"Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi."
"'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırtlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim"