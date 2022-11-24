Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk de bu listede! Altın 61 Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu

Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Altın 61 Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Duy Beni dizisi ile yıldızını parlatan Rabia Soytürk ile Yalı Çapkını ile müthiş bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, Altın 61 Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan ödüllerinin sahipleri olacaklar. Öte yandan Birce Akalay ile Engin Akyürek de, dijital dalında en iyi ödüllerinin sahipleri olacaklar.
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu - Pınar Deniz
Yılın En İyi Dijital Kadın Oyuncusu - Birce Akalay
Yılın En İyi Dizi Çifti - Su Burcu Yazgı Coşkun / Onur Seyit Yaran
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu - Kaan Urgancıoğlu
Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu - Mert Ramazan Demir
Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu - Rabia Soytürk
Yılın En İyi Dijital Erkek Oyuncusu - Engin Akyürek