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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 13:57

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk de bu listede! Altın 61 Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belli oldu

Bu yıl 8. kez düzenlenecek olan Altın 61 Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Duy Beni dizisi ile yıldızını parlatan Rabia Soytürk ile Yalı Çapkını ile müthiş bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir, Altın 61 Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan ödüllerinin sahipleri olacaklar. Öte yandan Birce Akalay ile Engin Akyürek de, dijital dalında en iyi ödüllerinin sahipleri olacaklar.

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