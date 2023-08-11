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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:04

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'nın unutulmaz 7 projesi

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 1993 yılından bu yana oyunculuk mesleğini yürüten Tamer Karadağlı'nın, kariyeri boyunca rol aldığı en dikkat çeken 7 projesini listeledik.

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