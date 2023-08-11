Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı'nın unutulmaz 7 projesi

Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. 1993 yılından bu yana oyunculuk mesleğini yürüten Tamer Karadağlı'nın, kariyeri boyunca rol aldığı en dikkat çeken 7 projesini listeledik.
FERHUNDE HANIMLAR - 1993
Türkiye'nin Ankara kökenli ilk dizisidir. Aynı zamanda ilk günlük dizidir. Tam 6 sezon sürmüştür.
BİR TUTAM BAHARAT - 2003
77. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü adayı olarak gösterildi. (Yunanistan yapımı)
SULUBOYA (THE WATERCOLOR) - 2009
Film; dijital fotoğraf karelerinin boyanması tekniği ile üretilmiş bir animasyon film.