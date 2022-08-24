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Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:39

Derin Talu gecelerde... Kıyafeti yine olay!

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Soruları yanıtsız bırakıp 'İyi akşamlar' demekle yetinen Derin Talu, kıyafetini pembe ceket, siyah etek ve transparan bir büstiyer ile kombinledi. Talu, tüm dikkatleri üzerine çekti.

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