Derin Talu gecelerde... Kıyafeti yine olay!

Eski spiker ve şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.
Kıyafetini pembe ceket, siyah etek ve transparan bir büstiyer ile tamamladığı görülen Derin Talu, yine dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin basınında yerini alan Derin Talu, basın mensuplarına "İyi akşamlar." demesinin ardından evinin yolunu tuttu.