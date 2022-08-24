Derin Talu gecelerde... Kıyafeti yine olay!

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Eski spiker ve şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.