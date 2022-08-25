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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 09:47

Demet Özdemirle evlenmeye ramak kala... Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisine Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak damga vurdu!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yarın evlenecekler. Düğün öncesi son hazırlıklarını tamamlayan çiftten Oğuzhan Koç, en yakın dostları ile bekarlığa veda partisi düzenledi. Demet Özdemir'e göndermelerin de yapıldığı bekarlığa veda partisine, Koç'un en samimi arkadaşları Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak damgalarını vurdu.

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