Demet Özdemirle evlenmeye ramak kala... Oğuzhan Koç'un bekarlığa veda partisine Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak damga vurdu!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yarın evlenecekler. Düğün öncesi son hazırlıklarını tamamlayan çiftten Oğuzhan Koç, en yakın dostları ile bekarlığa veda partisi düzenledi. Demet Özdemir'e göndermelerin de yapıldığı bekarlığa veda partisine, Koç'un en samimi arkadaşları Eser Yenenler ile İbrahim Büyükak damgalarını vurdu.
Bekarlığa veda partisine katılan isimler arasında; Zeynep Bastık'ın geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Tolga Akış da bulundu.
Bekarlığa veda partisine gelen kişiler yüzlerine taktıkları Demet Özdemir maskeleri ile poz vermeyi de ihmal etmediler.
Çocukluk arkadaşı olan 3 isim, aralarındaki tek bekar olan Oğuzhan Koç'a gece boyu takılmadan edemediler.