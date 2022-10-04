Defne Samyeli'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırtıyor! Ne yaptın kendine sen?

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Defne Samyeli son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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Bir dönem habercilik yapan ancak daha sonra şarkıcılığa ve oyunculuğa yönelen Defne Samyeli, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.

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Ünlü isim, İstanbullu Gelin dizisinde Siren karakterini oynamıştı.

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İşte Defne Samyeli'nin geçmiş yılları

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Defne Samyeli 1991 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olmuştu.

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Uzunca bir süre TV programlarında sunuculuk yapmaya başladı. Ancak daha sonra haber spikerliğine geçiş yaptı.

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Haberciliğe adım atan Defne Samyeli, ana haber spikerliği ve köşe yazarlığı yapmıştı.

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Samyeli özellikle Kanal D ve Show TV ana haberlerinde yaptığı spikerlik ile akıllarda yer etmişti.