  • $18,5804
  • 18,375
  • 1020.28
  • 3466.49

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2022 Salı 10:30

Defne Samyeli'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırtıyor! Ne yaptın kendine sen?

Defne Samyeli son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bir dönem habercilik yapan ancak daha sonra şarkıcılığa ve oyunculuğa yönelen Defne Samyeli, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.