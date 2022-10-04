Defne Samyeli'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırtıyor! Ne yaptın kendine sen?

Defne Samyeli son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Bir dönem habercilik yapan ancak daha sonra şarkıcılığa ve oyunculuğa yönelen Defne Samyeli, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.
Ünlü isim, İstanbullu Gelin dizisinde Siren karakterini oynamıştı.
İşte Defne Samyeli'nin geçmiş yılları
Defne Samyeli 1991 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda üçüncü olmuştu.
Uzunca bir süre TV programlarında sunuculuk yapmaya başladı. Ancak daha sonra haber spikerliğine geçiş yaptı.
Haberciliğe adım atan Defne Samyeli, ana haber spikerliği ve köşe yazarlığı yapmıştı.
Samyeli özellikle Kanal D ve Show TV ana haberlerinde yaptığı spikerlik ile akıllarda yer etmişti.
Samyeli farklı ödül sunuş şekliyle iki ayrı uluslararası ödüle sahip olmuştu.