Çukur dizisinin senaristlerinden efsane proje! O detay duyanları şaşırtıyor

Aras Bulut İynemli yeni sezonda Deha adlı dizide rol almaya hazırlanıyor. İddialı bir projeyle dönecek olan Aras Bulut İynemli'nin bu dizisinde de, Çukur dizisinin izleri yer alacak.
Çukur dizisi; Aras Bulut İynemli'nin başrolü tek başına paylaştığı ve şöhretini zirveye taşıdığı bir dizi projesiydi.
Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı Vartolu karakteri, bu rollerin başında geliyordu. Vartolu'nun Mihriban türküsü hikayesi, o dönem büyük ses getirmişti.
Yeşilçam sinemasının yetiştirdiği usta oyuncularından Perihan Savaş, Sultan Ana rolüyle pek çok sahneden devleşmişti.
Çukur'un senaryosunu yazan isim Damla Serim'di. Damla Serim aynı zamanda Deha dizisinin de senaristi.
Damla Serim Üç Kuruş dizisini de yazmıştı. Üç Kuruş; İçerde ve Çukur serilerinin sonuncusuydu ancak reytinglerde istenileni veremedi ve erken final yaptı.