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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 13:56

Çukur dizisinin senaristlerinden efsane proje! O detay duyanları şaşırtıyor

Aras Bulut İynemli yeni sezonda Deha adlı dizide rol almaya hazırlanıyor. İddialı bir projeyle dönecek olan Aras Bulut İynemli'nin bu dizisinde de, Çukur dizisinin izleri yer alacak. Peki bunun sebebi ne? Cevabı, haberimizde.