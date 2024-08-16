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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 12:20

Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç itirafı!

Çok Güzel Hareketler 1'le tanınan oyuncu ve yazar Zeynep Koçak, sosyal medyada hem imajı hem de Oğuzhan Koç üzerinden yaşadığı lince isyan etti. Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç'la ilgili kullandığı ifadelerle dikkat çekti.