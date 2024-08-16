Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Zeynep Koçak'tan Oğuzhan Koç itirafı!

Çok Güzel Hareketler 1. Kuşak ekibi pek çok yıldızı oyunculuk sektörüne kazandırmıştı. O isimlerden birisi de Zeynep Koçak'tı. Koçak, yazar ve oyuncu olarak sektöre giriş yapmış ancak çalışmalarından ziyade, değişen tarzıyla gündem olmaya başlamıştı.
Zeynep Koçak program döneminde, ekip arkadaşlarından Oğuzhan Koç'la birlikteydi. Ancak iki isim arkadaşlıklarını sonlandırmışlardı.
Sosyal medyada ne paylaşsa bir şekilde Oğuzhan Koç'a yorulan Koçak, bu durumdan dolayı yaşadığı sıkıntıyı ifade eden bir açıklamada bulundu.
Koçak katıldığı bir yayında; ÇGH döneminde bir skeç sırasında 1500 kişi tarafından yuhalandığını, Oğuzhan Koç'un da seyirciye susun diye bağırdığını ve kendisinin eve ağlayarak döndüğünü anlatmıştı.
Bu hikayeyi anlatmasından dolayı eleştirilerin hedefi olan Koçak, sessizliğini uzun bir açıklamayla bozdu. Koçak açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:
"37 kiloyum çirkinsin, 25-30 kilo alıyorum estetiklisin, sadece bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor, hakkında güzel şeyler söylüyorum 'gündem olma çabası' oluyor, nodülüm var linç yiyorum. İlk defa yaşadığım en kötü günlerden birini anlatıyorum, linç yiyorum. Bu nasıl bir nefret ki ben 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum."
"UMURSAMA"
Kariyerimde kötü iş yapmaktansa hiçbir şey yapmayayım, para kazanmayayım ama işimle alakalı laf gelmesin üzerine kurmaya çalıştığım kariyerimde linçten başka hiçbir şey yemedim. Ve lince 'artık alıştım' dediğim programdan sonra bana şu isyanı ettirdiniz ya...Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun..."