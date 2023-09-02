Çok Güzel Hareketler 2'de bomba ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

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Genç yetenekleri bir araya getiren Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonu hayranları tarafından iple çekiliyor. Skeçleri hem ekran başındakileri hem de salondakileri kahkahalara boğmayı başaran Çok Güzel Hareketler 2'de yeni sezon öncesi bomba bir ayrılık yaşandı.

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Başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Selen Esen Çelebi, ekibe veda etti.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selen Esen Çelebi, ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

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"Herkese selamlar... 5 senedir severek içinde yer aldığım, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda bu sezon yer almayacağımı bildirmek isterim. Öncelikle bana böyle bir fırsat sunduğu için ve bugüne kadar öğrettikleri için canım hocam Yılmaz Erdoğan'a teşekkür ederim.