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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2023 Cumartesi 10:04

Çok Güzel Hareketler 2'de bomba ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Star TV'de yeni sezonda da yer alacak olan Eser Yenenler ile Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler 2'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sevilen oyuncu Selen Esen Çelebi Çok Güzel Hareketler 2'ye veda ettiğini açıkladı. Selen Esen Çelebi konuya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

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