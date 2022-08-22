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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59

Civan Canova'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı duygulandırdı

Ünlü oyuncu Civan Canova, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hem haberi hem sanat dünyasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile Canova'ya veda etti. İşte ünlü isimlerin Civan Canova paylaşımları...

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