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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 11:42

Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'nin cildini inceleyecek

Kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam etme kararı alan Defne Samyeli'nin cildi Çin'deki Xiamen Üniversitesi'nde incelenecek. Büyük mutluluk yaşayan Defne Samyeli konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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