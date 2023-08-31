Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'nin cildini inceleyecek

51 yaşındaki Defne Samyeli Çin'deki Xiamen Üniversitesi'nde araştırma konusu oldu. Üniversitenin genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak, yapılan araştırmada, Türkiye'den de bir ismi inceledikleri ortaya çıktı.
Spikerliği bırakarak yoluna şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.
Araştırma konusu olan Samyeli, "Cilt sağlığı ve güzelliği benim çocuk yaşlarımdan bu yana hayatımın bir parçası. Cilt, öyle tek bir rutinle anlatılacak bir konu değil.
Ama zihin-beden ilişkisi, hareket, beslenme, yaşam tarzı ve mantaliteyle bütünsel bir yaklaşım. Gerçekten mucizevi olarak adlandırılabilecek sonuçlara neden oluyor" şeklinde konuştu.