Çinli araştırmacılar Defne Samyeli'nin cildini inceleyecek

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51 yaşındaki Defne Samyeli Çin'deki Xiamen Üniversitesi'nde araştırma konusu oldu. Üniversitenin genetik kökenler ve cilt gençliği üzerine farklı ülkelerden örnekler çalışarak, yapılan araştırmada, Türkiye'den de bir ismi inceledikleri ortaya çıktı.

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Spikerliği bırakarak yoluna şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden Samyeli, genetik ve cilt gençliği üzerine çalışan araştırmacılarla bir toplantıda buluşacak.

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Defne Samyeli'nin yaklaşık 4 bin kişiye güzellik konusunda konferans vereceği de öğrenildi.

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Araştırma konusu olan Samyeli, "Cilt sağlığı ve güzelliği benim çocuk yaşlarımdan bu yana hayatımın bir parçası. Cilt, öyle tek bir rutinle anlatılacak bir konu değil.