  • $27,0391
  • 28,9186
  • 1678.84
  • 7784.01

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 09:37

Buse Varol ile Merve Tektaş'ın arası araba yüzünden mi açıldı? Alişan cevap verdi

Ünlü şarkıcı Alişan, telefon ile bağlandığı canlı yayında eşi Buse Varol ile kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arasının bozulmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara cevap verdi. Alişan, konuyla ilgili ilk kez detayları anlattı. Ünlü şarkıcı ilk kez detayları anlattı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.