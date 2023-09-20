Buse Varol ile Merve Tektaş'ın arası araba yüzünden mi açıldı? Alişan cevap verdi

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Gündüz kuşağı programıyla izleyici karşısına çıkan ve şarkıları sevilen Alişan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlandı. Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan sonrasında eşi Buse Varol ve yengesi Merve Tektaş'ın küsmesi ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

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Alişan, Didem Delen'in "Evde durumlar nasıl peki? Eşinle yengenin arası düzeldi mi? Buzlar eridi mi?" sorusuna "Çok iyi çok şükür. Her şey yolunda Allah'a şükür" dedi.

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Selen Görgüzel'in "Buse ve yengen arasındaki problemin senin yengene aldığın bir araba olduğu söyleniyor doğru mu? O yüzden Buse bozulmuş sana" sözlerine Alişan, "Yok, hiç öyle bir şey yok. Problem de ortadan kalktığı için bu konu hakkında konuşmak istemiyorum." yanıtını verdi.

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Selen Görgüzel'in küslükle ilgili ısrarlı sorularına karşı Alişan "Biz çok büyük bir kayıp yaşadık. Ben nasıl müziğe döneceğim nasıl işime döneceğim diye beklerken ki böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Çok çok büyük bir kayıp bir anda olan bir şey... Allah yardım etti tekrar işime döndüm.

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O kayıp sırasında bir sürü yanlış anlaşılma oldu, yanlış şeyler oldu. Sadece benim ailem için demiyorum komple benim işimle ilgili de benim arkadaşlarımla, dostlarımla ilgili de... O dönemi kolay atlatmadık. Ailemde sorun yok" dedi.