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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 10:55

Burhan Çaçan'ın ölümü yasa boğdu... İşte ünlü isimlerin paylaşımları

Türk Halk Müziğinin sevilen isimlerinden olan 62 yaşındaki Burhan Çaçan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Burhan Çaçan'ın ani ölümünün ardından ünlü isimler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

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