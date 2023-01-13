Burhan Çaçan'ın ölümü yasa boğdu... İşte ünlü isimlerin paylaşımları

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Ünlü sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde hayatını kaybetti. Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Burhan Çaçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Çaçan'ın vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyadan paylaşımlarla bulundu.

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İşte ünlü isimlerin Burhan Çaçan paylaşımları;

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LATİF DOĞAN



"Türk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti kendisine rahmet. Ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

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İZZET ÇAPA



"Burhan Çaçan! Bir dönem arabesk müzikte ve türkülerde fırtınalar estiren adam. Tatlıses'in rakibi olarak gösterilen ses. Henüz 62'sinde ayrılmış aramızdan. Sevenlerinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN



"Burhan Çaçan bir dönemin vazgeçilmez şov konuklarındandı. Çok seyredilir, şarkıları ortalığı kasıp kavuşurdu. Çok genç bir vefat. Çok üzüldüm. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

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SAFİYE SOYMAN



"Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti."

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SEHER DİLOVAN



"Değerli meslektaşım Halk Müziği Sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."

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PINAR DİLŞEKER



"Allah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun."

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ASLI HÜNEL



"İnanmıyorum çok ama çok üzüldüm."

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UMUT AKYÜREK



"Çok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum."