Burcu Kara bebeğinin adını ve cinsiyetini açıkladı!

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Burca Kara, Bebek'te objektiflere yansıdı. Anadolu Yakası'na geçmek için deniz yolunu kullanan Burcu Kara, basın mensupları ile sohbet etti.
Doğuma son 40 gün kaldığını belirten ifade eden Kara, "Hamilelik çok güzel geçiyor. Bunun için her gün şükrediyorum. İlkinde de öyleydi. Sağlıklı bir süreç oluyor benim için kendimi iyi hissediyorum" dedi.
BURCU KARA OĞLUNUN ADINI AÇIKLADI
Kara, "Bu ara canım acayip pide çekiyor. Aklıma böyle sürekli internetten sipariş veriyim geliyor. Her aklıma geleni alsam 30 kilo almıştım şimdiye kadar. Pilates yaparak formumu korumaya çalışıyorum. Akşam, gece bile olsa gidiyorum" diye konuştu. Kara, oğluna Can ismini koyacaklarını söyleyerek ismi ilk kez açıkladı.