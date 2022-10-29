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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 15:30

Burcu Kara bebeğinin adını ve cinsiyetini açıkladı!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Trafikten bunalan ve deniz yolu Anadolu Yakası'na geçen Burcu Kara, gazeteciler ile sohbet etti. İkinci kez anne olacak olan Kara, doğacak oğluna Can ismini vereceğini söyledi.

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