Burcu Kara bebeğinin adını ve cinsiyetini açıkladı!

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İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Burca Kara, Bebek'te objektiflere yansıdı. Anadolu Yakası'na geçmek için deniz yolunu kullanan Burcu Kara, basın mensupları ile sohbet etti.

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Doğuma son 40 gün kaldığını belirten ifade eden Kara, "Hamilelik çok güzel geçiyor. Bunun için her gün şükrediyorum. İlkinde de öyleydi. Sağlıklı bir süreç oluyor benim için kendimi iyi hissediyorum" dedi.