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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 12:26

Bülent Serttaş pozitif olmasının nedenini açıkladı

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, verdiği röportajda pozitif olmasının ailesine borçlu olduğunu söyledi. Bülent Serttaş, 'Beni motive eden evdeki iç huzurum, eşim ve çocuklarım... Kapıdan çıkarken eşim beni dualarla yolculuyor.' dedi.

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