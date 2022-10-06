Bülent Serttaş pozitif olmasının nedenini açıkladı

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Yeni single'ı ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Serttaş, dikkatleri üzerine çekti. Röportaj veren Bülent Serttaş, "Dönüm noktam şu anda eşim olan Selvi Hanım ile evlenmek oldu" dedi.

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"KAPIDAN ÇIKARKEN EŞİM BENİ DUALARLA YOLCULUYOR"

"Dışarıdan çok pozitif görünüyorsunuz, sizi ne motive ediyor?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı Serttaş, şunları söyledi: