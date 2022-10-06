Bülent Serttaş pozitif olmasının nedenini açıkladı

Yeni single'ı ve özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Bülent Serttaş, dikkatleri üzerine çekti. Röportaj veren Bülent Serttaş, "Dönüm noktam şu anda eşim olan Selvi Hanım ile evlenmek oldu" dedi.
"KAPIDAN ÇIKARKEN EŞİM BENİ DUALARLA YOLCULUYOR"
"Dışarıdan çok pozitif görünüyorsunuz, sizi ne motive ediyor?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı Serttaş, şunları söyledi:
"Beni motive eden evdeki iç huzurum, eşim ve çocuklarım... Kapıdan çıkarken eşim beni dualarla yolculuyor. Sevgi, huzur ve sağlığımız oldukça pozitif olmamam mümkün değil. Sahip olduğum hayata binlerce şükrediyorum."