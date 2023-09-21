Bu iddiadan sonra yer yerinden oynayacak! MasterChef Hasan Biltekin Gülsim Ali ile nişanlısını aldattı

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Gönül Dağı dizisinde canlandırmış olduğu "Dilek" karakteriyle hafızalarda yer edinen Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan ile kısa bir süre aşk yaşadı. İlişkisini bitiren Gülsim Ali İlhan hakkında yeni bir iddia oraya atıldı.

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İlhan'ın MasterChef'te geçtiğimiz sezon ikinci olan ve şimdilerde MasterChef All Star'da mücadele eden Hasan Biltekin'le aşk yaşadığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Hasan Biltekin'in nişanlısı Hülya Avcı'yı ünlü oyuncu ile aldattığı iddiası gündeme geldi.

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OnurAkayMedya'dan Erkan Özbey'in haberine göre, İkili Nevşehir'de tanıştı. 2 ay önce Kapadokya'da bir etkinlikte tanışan Gülsim Ali ve Hasan Biltekin'in üç gün boyunca birlikte vakit geçirdiği iddia edildi. İkilinin yanında ünlü oyuncunun annesi de vardı. Söylenenlere göre Hülya Acar, nişanlısı Hasan ve Gülsim Ali'nin yakınlaşmasından şüphelendi. MasterChef yarışmacısı ise ünlü oyuncunun yalnızca arkadaşı olduğunu dile getirdi.

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Ardından Hülya Acar, nişanlısı ve ünlü oyuncunun mesajlarını ve bazı özel fotoğraflarını yakaladı. Bu durumun ardından nişan yüzüğünü atarak Gülsim Ali'ye "Nişanlı bir insanla nasıl birlikte olursun?" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj attı.