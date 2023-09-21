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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 11:07

Bu iddiadan sonra yer yerinden oynayacak! MasterChef Hasan Biltekin Gülsim Ali ile nişanlısını aldattı

MasterChef programının iddiaları isimlerinden olan Hasan Biltekin hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Hasan Biltekin'in nişanlısı Hülya Acar'ı Gönül Dağı'nın yıldızı Gülsim Ali İlhan ile aldattığı öne sürüldü. Gündeme gelen iddialar sosyal medyada çok konuşuldu. Konuya ilişkin taraflardan açıklama gelmedi.

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