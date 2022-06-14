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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:12

Bir dönem evli olduğunu bilmediğiniz 7 ünlü çift

Ekranın sevilen isimlerinden bazıları yıllar önce birbirleriyle evliydiler. Bu isimlerden bazıları herkes tarafından bilinirken kimileri ise neredeyse hiç bilinmiyor. Bir zamanlar evli olduğunu bilmediğiniz 7 ünlü çifti, haberimizde derledik.

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