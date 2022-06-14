Bir dönem evli olduğunu bilmediğiniz 7 ünlü çift

Ekranın popüler isimlerinden bazıları, bir dönem birbirleriyle evliydiler. Bu çiftler arasında bilinmeyenler de vardı. Haberimizde, bir dönem evli olan fakat çok az kişi tarafından bilinen bir zamanların 7 ünlü çifti derledik.
1 - MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN (4 YIL)
2 - HÜMEYRA AKBAY - FİKRET HAKAN (1 YILDAN AZ)
3 - ŞERMİN HÜRMERİÇ - ŞENER ŞEN (8 YIL)
4 - OYA AYDOĞAN - HALUK ULUSOY (1 YILDAN AZ)
5 - ZERRİN TEKİNDOR - ÇETİN TEKİNDOR (11 YIL)
6 - ZEYNO GÜNENÇ - OKAN BAYÜLGEN (2 YIL)
7 - SÜEDA ÇİL - ERKAN CAN ( 4 YIL)