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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 10:20

Berrak Tüzünataç yeni projeleri hakkında konuştu... İki müjde birden verdi

Önceki gün Bebek'te görüntülenen güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, gazeteciler ile sohbet etti. İki yeni projesinden bahseden Berrak Tüzünataç, 'Çok severek, eğlenerek çalıştık. 11 Kasım'da vizyona giriyor. Yazın dijital bir platform için bir dizi yaptım. Herhalde şubat ayında vizyona girecek' dedi.

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