Berrak Tüzünataç yeni projeleri hakkında konuştu... İki müjde birden verdi

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Ekranların aranılan yüzlerinden olan ünlü oyuncu Berran Tüzünataç, Bebek'te objektiflere yansıdı. Yeni imajına vurgu yapan Berrak Tüzünataç, "Kendimi değiştirdim. Artık çok az karşılaşıyoruz" dedi.

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BERRAK TÜZÜNATAÇ'DAN İKİ PROJE MÜJDESİ

Konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Kal' filminin kasım ayında seyirciyle buluşacağını açıklayan ünlü oyuncu, "Çok severek, eğlenerek çalıştık. 11 Kasım'da vizyona giriyor. Yazın dijital bir platform için bir dizi yaptım. Herhalde şubat ayında vizyona girecek" ifadelerini kullandı.

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"Hayatınızda kimse var mı?" sorusuna güzel oyuncu, şu yanıtı verdi: