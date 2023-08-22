  • $27,2152
  • 29,6578
  • 1663.63
  • 7806.38

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:06

Berdan Mardini'nin tarzı dikkat çekti: Masa örtüsüyle çıkacağım

Son dönemde yaşadığı değişim ile adından söz ettiren Berdan Mardiniz, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Mavi-beyaz kareli bir kıyafet tercih eden Berdan Mardini yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.