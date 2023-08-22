Berdan Mardini'nin tarzı dikkat çekti: Masa örtüsüyle çıkacağım

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Survivor'a katılmasından kısa bir süre sonra şartlarından dolayı zorlanan ünlü türkücü Berdan Mardini adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman özel hayatı ile gündeme gelen Berdan Mardini, yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü türkücü Mardini, şimdi de yeni paylaşımı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaptırdığı işlemlerin ardından Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, mavi-beyaz kareli keten bir takım ile objektif karşısına geçti.

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Yaptığı paylaşımın altına ise ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" notunu düştü. Bodrum'da sahneye çıkacak Mardini'nin paylaşımı binlerce yorum aldı.