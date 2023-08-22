Berdan Mardini'nin tarzı dikkat çekti: Masa örtüsüyle çıkacağım

Survivor'a katılmasından kısa bir süre sonra şartlarından dolayı zorlanan ünlü türkücü Berdan Mardini adından söz ettirmeye devam ediyor. Zaman zaman özel hayatı ile gündeme gelen Berdan Mardini, yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü türkücü Mardini, şimdi de yeni paylaşımı ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yaptırdığı işlemlerin ardından Özcan Deniz'e benzetilen Mardini, mavi-beyaz kareli keten bir takım ile objektif karşısına geçti.
Yaptığı paylaşımın altına ise ünlü şarkıcı, "Bu sefer masa örtüsüyle çıkacağım" notunu düştü. Bodrum'da sahneye çıkacak Mardini'nin paylaşımı binlerce yorum aldı.