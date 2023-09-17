Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla Türk'ü Ebru Özkan Saban evliliği hakkında konuştu!

3 / 5



Anne olduktan sonra değişen hayatı hakkında konuşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Hem teknik, hem duygusal, hem yaşam biçimi olarak oldukça kökten değişikliklere sebep oluyor. Anne ve baba olan herkes bunu çok iyi anlayacaktır. Zorlu ama muhteşem bir duygu ve süreç. İyi ki diyorum her zaman... Eşim ve kızım iyi ki varlar. İyi ki bana böyle güzel duyguları; aile birliğini, şefkati, sadakati, huzuru ve mutluluğu yaşattılar. Onlar benim 'iyikilerim'."