Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla Türk'ü Ebru Özkan Saban evliliği hakkında konuştu!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Leyla'sı Ebru Özkan Saban, annelik süreci ve değişen hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
İki sezondur Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizide rol alan Ebru Özkan Saban, Sabah'a röportaj verdi.
Anne olduktan sonra değişen hayatı hakkında konuşan sanatçı, şu ifadeleri kullandı: "Hem teknik, hem duygusal, hem yaşam biçimi olarak oldukça kökten değişikliklere sebep oluyor. Anne ve baba olan herkes bunu çok iyi anlayacaktır. Zorlu ama muhteşem bir duygu ve süreç. İyi ki diyorum her zaman... Eşim ve kızım iyi ki varlar. İyi ki bana böyle güzel duyguları; aile birliğini, şefkati, sadakati, huzuru ve mutluluğu yaşattılar. Onlar benim 'iyikilerim'."
Ünlü olmak hayatını kısıtlıyor mu sorusuna da cevap veren Özkan Saban, "Ben mümkün olduğunca rahat yaşadığımı düşünüyorum ve yaşamaya çalışıyorum. Israrla gizlendiğim bir durum yok ama zaten çok fazla dışarı da çıkmıyorum. Onun için denk geldiği zaman görünüyoruz denk gelmediğimizde de magazinle karşılaşmıyorum." ifadelerini kullandı.