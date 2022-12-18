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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 12:51

'Başka ne isterim. Şükür...' Oğuzhan Koç'un annesinden aile saadeti paylaşımları! Demet Özdemir ile eltisinden mutluluk pozu!

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medyada ailesi ile mutlulukları paylaşımlarında bulundu. Fotoğraflarda eşi, iki oğlu ve gelinlerine yer veren anne Kıymet Koç, yeni gelini Demet Özdemir ile küçük oğlu Oğuzhan Koç'un mutlu hallerini de takipçileri paylaştı.

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