'Başka ne isterim. Şükür...' Oğuzhan Koç'un annesinden aile saadeti paylaşımları! Demet Özdemir ile eltisinden mutluluk pozu!

1 / 5

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç, sosyal medyada ailesi ile mutlulukları paylaşımlarında bulundu. Fotoğraflarda eşi, iki oğlu ve gelinlerine yer veren anne Kıymet Koç, yeni gelini Demet Özdemir ile küçük oğlu Oğuzhan Koç'un mutlu hallerini de takipçileri paylaştı.

2 / 5

Anne Koç, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Maşallah La kuvvete illa billah. Allah bütün gençleri yüreğinde sevgi ve merhamet taşıyan eşlerle buluştursun. Aile olmak,(Elhamdülillah) birliğimizi, dirliğimizi sağlam ve diri tutmak sevgi, saygı ile merhametle, kusur aramadan güzel görmekle, sarıp sarmalamakla olur."

3 / 5

"Hele bir de âdet ve törelerle tamamlanıyorsa tadından yenmez. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Allah her iki cihanda yüzlerinizi ak etsin. İyilerle karşılaştırsın. Yuvalarınız şen, kapılarınız açlık olsun. Hepinizi çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum."

4 / 5

"Her evin kendine ait kokusu varmış. Mutluluk, hüzün, acı, yalnızlık vardır o kokuda. Allah evlerimizin kokusunu, mutluluğa, huzura, neşeye, sağlık ve yaşam sevincine çevirsin."