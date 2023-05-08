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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 21:53

Babasının kopyası oldu ama mesleğini duyan şaşırıyor

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan babası ile birlikte Organize İşler filminde beraber de rol alan Berfin Erdoğan kendisine bambaşka bir kariyer çizdi. Berfin Erdoğan artık ünlü bir şef olmak yolunda ilerliyor.

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