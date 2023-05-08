Babasının kopyası oldu ama mesleğini duyan şaşırıyor

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Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan 1996 yılında dünyaya gelmişti. Babası ile birlikte Organize İşler filminde beraber de rol alan Berfin Erdoğan kendisine bambaşka bir kariyer çizdi.

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Babası Yılmaz Erdoğan'a benzerliği ile de dikkat çeken Berfin Erdoğan, ailesi gibi sanat yolundan ilerlemedi.

Babası oyuncu-yazar ve yönetmen, amcalarından biri dans alanında genel sanat yönetmeni bir diğeri ise müzisyen.

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Berfin ise yetenekli bir aşçı olma yolunda ilerliyor. Mutfaktaki yeteneklerini sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.