Babasının kopyası oldu ama mesleğini duyan şaşırıyor

Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan 1996 yılında dünyaya gelmişti. Babası ile birlikte Organize İşler filminde beraber de rol alan Berfin Erdoğan kendisine bambaşka bir kariyer çizdi.
Babası Yılmaz Erdoğan'a benzerliği ile de dikkat çeken Berfin Erdoğan, ailesi gibi sanat yolundan ilerlemedi.
Babası oyuncu-yazar ve yönetmen, amcalarından biri dans alanında genel sanat yönetmeni bir diğeri ise müzisyen.
Berfin ise yetenekli bir aşçı olma yolunda ilerliyor. Mutfaktaki yeteneklerini sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.