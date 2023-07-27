Aysun Kayacı tatilde görüntülendi! Yıllar onu olduğu gibi bırakmış

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Aysun Kayacı Kapancı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenip İngiltere'ye yerleşmişti. Mankenliği ve oyunculuğu bırakan Aysun Kayacı Kapancı, kızı Maya ve eşi Efe Kapancı ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

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Tam 11 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürdüren ünlü manken, son hali ile sıklıkla merak edilen isimler arasında yer alıyor.

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Doktorlar dizisinde oynadığı tek sezonluk Kader rolü ile şöhreti yakalayan Aysun Kayacı Kapancı, 1997 Elite Model Look Yarışması'nda 3.'lük elde etmişti. 2004 yılında da Yılın En İyi Mankeni ödülünü almıştı.

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2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan ünlü manken, bir dönem sunuculuk da yapmıştı.

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Aysun Kayacı Kapancı, tatilde görüntülendi. Son olarak 2011 yılında ekranda gözüken Aysun Kayacı Kapancı'nın değişmeyen görüntüsü dikkati çekti.

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İşte Doktorlar'ın Kader'i Aysun Kayacı Kapancı'nın son hali!