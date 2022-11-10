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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 17:47

Ayşegül Aldinç'ten ünlü dizinin oyuncusuna sert sözler: 'Başrol oyuncusu değil de yan karakter sanki'

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, son dönem dizileri ve oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu. Adeta verip verişten Ayşegül Aldinç, paylaşımında yeni nesil oyuncuların diksiyonlarını ağır şekilde eleştirdi.

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