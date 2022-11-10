Ayşegül Aldinç'ten ünlü dizinin oyuncusuna sert sözler: 'Başrol oyuncusu değil de yan karakter sanki'

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, son dönem dizileri ve oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu. Adeta verip verişten Ayşegül Aldinç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Böyle hissetmemin nedenlerinden biri de fon müzikleri. Hafif bir gerilim sahnesinin müziği Karayip Korsanları tadında olamaz."
"Ben Hur örneklemesine girecektim, tevellüt zorlar diye kıyamadım size! Diyalogları anlamamızı zorlaştıran müziğin şiddetine girmiyorum bile."
"Yeni bir proje başlıyor misal başrol oyuncusu, başrol oyuncusu gibi değil; olsa olsa yan rolde olabilir. Bir başka dizinin başrolündeki, ağzında takunya var gibi konuşuyor. 'Çocuklar' diyeceksin tatlıcığım 'toduklar' değil! 'Sozuklar' diyen de var. O daha feci!"
"Oyuncu olarak bir öncekinin dumanı soğumadan (önceki projeden çıkamamış bir performansla) diziden diziye yelken açıyorsan kendi repeteni izlettirmiş oluyorsun."
"'Üzümlü kekim' tayfasından değilsen konsantrasyon yerlerde. Niye? Süreler hâlâ uzun. İzlediğim dizilerin rüyamda bir sonraki bölümünü çektiğim günler geride kaldı"