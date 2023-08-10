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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:05

Ayhan Sicimoğlu'ndan Zeynep Akar'ı terk etti iddiaları sonrası ilk açıklama!

Ayhan Sicimoğlu hakkında; hasta eşi Zeynep Akar'ı terk ettiği hatta giderken ortak hesaplarındaki parayı da çektiği iddiaları gündemde yer almıştı. Ayhan Sicimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

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