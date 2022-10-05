Aydemir Akbaş eşi Beyhan Hanım'ın son durumunu paylaştı! Yalnız ölmekten korkuyorum dedi

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Aydemir Akbaş, 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınında eşi Beyhan Hanım'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaş, korkularından da şu sözlerle bahsetti:

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"Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir Haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı."

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"Biz Beyhan ile 60 senedir beraberiz. Otelde mi yaşasam diye düşündüm. Huzurevine mi yerleşsem dedim. Sonra düşündüm, çalışıyorum. Oradan gelip gitmek zor olacak. Hastalıktan beri kız kardeşinde kalıyor. Onu görmüyorum. Görmek de istemiyorum. 1-2 ay oldu, en fazla 3 ay... Onun gelmesini de istemiyorum. Beni özlüyormuş. Kardeşi de aklı başında bir kız umut vermek istemiyor."