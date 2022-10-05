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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 17:12

Aydemir Akbaş eşi Beyhan Hanım'ın son durumunu paylaştı! Yalnız ölmekten korkuyorum dedi

Aydemir Akbaş, 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınında eşi Beyhan Hanım'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaş, korkularından da bahsetti.

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