Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor! Hazırlıklar başladı

Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı.
Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.
Ünlü televizyoncu, Ayça Çağla Altunkaya'nın 25'inci yaş gününde organize ettiği sürpriz parti ile konuşulmuştu.
Ilıcalı, Altukaya'nın doğum gününü "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." sözleriyle kutlamıştı.