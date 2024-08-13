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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 11:13

Ayça Çağla Altunkaya ile Acun Ilıcalı evleniyor! Hazırlıklar başladı

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik kararı aldı. Düğün hazırlıklarına başlayan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altukaya'nın Muğla'daki bir otelin tüm odalarını kapattığı ortaya çıktı.