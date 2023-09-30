  • $27,3861
  • 29,0664
  • 1627.65
  • 8334.94

Foto Galeri

MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:16

Ayça Ayşin Turan'ın 12 sene içindeki inanılmaz değişimi! İşte eski ve yeni hali...

Şimdilerde FOX TV ekranında yeni başlayan Kader Bağları dizinin başrolünde olan Ayça Ayşin Turan'ın ilk dizi oyunculuğuna da yine Fox Tv'de başladığı ortaya çıktı. Günlük dizi ile sektöre hızlı bir giriş yapan güzel oyuncunun estetik destekli zaman içerisindeki değişimi dikkat çekti...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.