Ayça Ayşin Turan'ın 12 sene içindeki inanılmaz değişimi! İşte eski ve yeni hali...

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 tarihin'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadeniz'li olan Turan'ın babası Kastamonu'lu, annesi ise Sinop'ludur. Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ailece Karadenizliyiz. Anne tarafım da Selanik göçmenidir." diyerek reddetmiştir. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı.
Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı.
2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem adlı dizilerde başrolde oynadı.
2018 yılında yayımlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı.
Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı.
2021 yılında Star TV'de yayımlanan Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.