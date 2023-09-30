Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın çok değişti! Son halini görenler tanıyamadı

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ATV ekranlarında 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş olan Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali gündeme bomba gibi düştü.

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Rol aldığı birçok başarılı proje ile büyük başarılara imza atan 59 yaşındaki Peker Açıkalın, ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

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Açıkalın, son olarak 2018 yılında vizyona giren "Baba 1.5" adlı filmde rol alarak izleyici karşısına çıktı. Magazin basını tarafından da görüntülenmeyen Açıkalın, son hali ile görenleri şaşkına çevirdi.

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Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Bir hayranı ile çekildiği fotoğraf sayesinde son hali ortaya çıkan Peker Açıkalın'ın sakallarındaki beyazlar da dikkat çekti.