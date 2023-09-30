Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın çok değişti! Son halini görenler tanıyamadı

ATV ekranlarında 2004-2009 yılları arasında yayınlanan Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş olan Avrupa Yakası'nın kapıcı Gaffur'u Peker Açıkalın'ın son hali gündeme bomba gibi düştü.
Rol aldığı birçok başarılı proje ile büyük başarılara imza atan 59 yaşındaki Peker Açıkalın, ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
Açıkalın, son olarak 2018 yılında vizyona giren "Baba 1.5" adlı filmde rol alarak izleyici karşısına çıktı. Magazin basını tarafından da görüntülenmeyen Açıkalın, son hali ile görenleri şaşkına çevirdi.
Kilo alan ve sakallarını uzatan Peker Açıkalın, son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme kavuştu.
Bir hayranı ile çekildiği fotoğraf sayesinde son hali ortaya çıkan Peker Açıkalın'ın sakallarındaki beyazlar da dikkat çekti.