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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 08:32

Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın çok değişti! Son halini görenler tanıyamadı

Bir döneme damgasını vurmuş olan Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği 'Gaffur' karakteri ile hafızalarda yer edinen Peker Açıkalın, yıllar sonra ortaya çıktı. Kilo aldığı gözlemlenen Peker Açıkalın sakal da bıraktı. Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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