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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 4 Kasım 2022 Cuma 17:40

Aslıhan Doğan eşi Arda Turan'a olan aşkını ve evliliklerini anlattı!

Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ile olan evlilikleri hakkında konuştu. Sabah TV'ye röportaj veren Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın futbolu bırakma kararı aldığında hissettiklerini ilk kez anlattı.

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