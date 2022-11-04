Aslıhan Doğan eşi Arda Turan'a olan aşkını ve evliliklerini anlattı!

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Aslıhan Doğan Turan, Arda Turan ile olan evlilikleri hakkında konuştu. Sabah TV'ye röportaj veren Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın futbolu bırakma kararı aldığında hissettiklerini ilk kez anlattı.

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Aslıhan Doğan Turan, "Çok hırlaştığımız zamanlar da oldu. Duygusallığın en tepe noktasına ulaştık. Senelerini verdi bu mesleğe, çok büyük emekler, büyük başarılar, anılar var. Onun için yeni başlangıçlar olacak. Her zaman sporun, futbolun içinde kalmak istiyor" dedi.

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Eşine çok aşık olduğunu söyleyen ünlü isim, "Özellikle ilişkimizde saygıyı hep koruduk. Arda'ya hâlâ çok aşığım. Aşk olmadan evlilikler zor olur gibi geliyor. Biz ilk günkü gibi aşkı, tutkuyu hiç kaybetmedik" dedi.

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Annelik ve babalık üzerine de konuşan Turan, "Ben daha rahatım. Annelik çok büyük bir sorumluluk. Bence dünyada hissedilebilecek en güzel ve en özel duygulardan biri. Annelik bana çok şey kattı. Anne olmak, kalabalık aile olmak hep hayalini kurduğum bir şeydi" açıklamasında bulundu.

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