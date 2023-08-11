Aşk-ı Memnu'nun yıldızı meğer Yeşilçam'ın en popüler oyuncusuymuş! Oynadığı rolle Altın Portakal'da...

Yeşilçam'da en çok Keloğlan filmlerindeki Aykız rolü ile akıllara kazınan Fatma Karanfil, bugün halen daha Aşk-ı Memnu dizisindeki Şaheste rolü ile anılıyor. Karanfil gençlik fotoğrafları ile dikkat çekiyor.
Fatma Karanfil, Türk Sineması'nın en popüler kadın oyuncuları arasındaydı. 1968 Ses Mecmuası Yarışması'nda elde ettiği 3.'lük derecesi ile sinemaya adım atan Fatma Karanfil, LCC'de de eğitim almıştı.
Derece aldığı yıl Kezban filmi ile oyunculuğa adım atan sanatçı, Üvey Ana filmindeki rolü ile Altın Portakal'da Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.
1972 yılında kendi isteği ile oyunculuğu bırakan Karanfil, Londra'ya gidip tekstil eğitimi almıştır.
2001 yılında oyunculuğa geri dönen Karanfil, televizyonda Çocuklar Duymasın ve Aşk-ı Memnu dizilerindeki rolleri ile yeni neslin de tanıdığı bir isim haline geldi.