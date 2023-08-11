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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 17:47

Aşk-ı Memnu'nun yıldızı meğer Yeşilçam'ın en popüler oyuncusuymuş! Oynadığı rolle Altın Portakal'da...

Yeşilçam'da en çok Keloğlan filmlerindeki Aykız rolü ile akıllara kazınan Fatma Karanfil, bugün halen daha Aşk-ı Memnu dizisindeki Şaheste rolü ile anılıyor. Fatma Karanfil, gençlik fotoğrafları ile dikkat çekiyor.

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