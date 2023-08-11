Aşk-ı Memnu'nun yıldızı meğer Yeşilçam'ın en popüler oyuncusuymuş! Oynadığı rolle Altın Portakal'da...

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Yeşilçam'da en çok Keloğlan filmlerindeki Aykız rolü ile akıllara kazınan Fatma Karanfil, bugün halen daha Aşk-ı Memnu dizisindeki Şaheste rolü ile anılıyor. Karanfil gençlik fotoğrafları ile dikkat çekiyor.

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Fatma Karanfil, Türk Sineması'nın en popüler kadın oyuncuları arasındaydı. 1968 Ses Mecmuası Yarışması'nda elde ettiği 3.'lük derecesi ile sinemaya adım atan Fatma Karanfil, LCC'de de eğitim almıştı.



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Derece aldığı yıl Kezban filmi ile oyunculuğa adım atan sanatçı, Üvey Ana filmindeki rolü ile Altın Portakal'da Yardımcı Dalda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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1972 yılında kendi isteği ile oyunculuğu bırakan Karanfil, Londra'ya gidip tekstil eğitimi almıştır.

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2001 yılında oyunculuğa geri dönen Karanfil, televizyonda Çocuklar Duymasın ve Aşk-ı Memnu dizilerindeki rolleri ile yeni neslin de tanıdığı bir isim haline geldi.

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