Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks zevkini anlattı! Çanta koleksiyonu değeri ile dudak uçuklatıyor

"Yıllardır sürekli pahalı kıyafetlerim ve çantalarımla gündeme geliyorum. Bundan da çok sıkıldım. Hele ki böyle bir dönemde bunların konuşulması rahatsız edici" diyen Turan, lüks tüketiminden bahsetti.

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Değeri 10 milyon TL'yi bulan bir çanta koleksiyonu olan ünlü isim, çok konuşulan 93 bin TL'lik hırkası için ise, "Herkes önündeki tabağa baksın. Ben de çalışıyorum, Arda da. Benim harcamamdan kime ne!" dedi.