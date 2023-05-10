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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:51

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks zevkini anlattı! Çanta koleksiyonu değeri ile dudak uçuklatıyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks tüketim düşkünlüğü ile biliniyor. Evinin kapılarını açan Aslıhan Doğan Turan, milyonluk değerdeki çanta koleksiyonu ile şaşırttı.

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