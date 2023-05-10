Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks zevkini anlattı! Çanta koleksiyonu değeri ile dudak uçuklatıyor

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan lüks tüketim düşkünlüğü ile biliniyor. Evinin kapılarını açan Aslıhan Doğan Turan, milyonluk değerdeki çanta koleksiyonu ile şaşırttı.
Takvim'in haberine göre; Turan, YouTube'da yayınlanan "Bi Dolaplar Çeviriyoruz" programına konuk oldu ve Çubuklu'daki villasının kapısını açtı.
"Yıllardır sürekli pahalı kıyafetlerim ve çantalarımla gündeme geliyorum. Bundan da çok sıkıldım. Hele ki böyle bir dönemde bunların konuşulması rahatsız edici" diyen Turan, lüks tüketiminden bahsetti.