Alişan'ı mutlu eden barışma gerçekleşti, Buse Varol ile Merve Tektaş aylar sonra ilk kez...

Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında uzun süredir devam eden bir küslük bulunuyordu.
Alişan kardeşinin vefatının ardından yeğenlerine sadece amca olarak değil baba olarak da sahip çıkacağını belirtmiş ve artık 4 çocuğunun olduğunu belirtmişti.
Bu süreçte de en büyük destek, eşi Buse Varol Tektaş'tan geldi. Ancak eltiler arasında bu dönemde bir küslük oluştu.
Ünlü şarkıcı Alişan geçtiğimiz haftalarda eşi ile yengesinin barıştıklarını duyurmuştu.
Barışmanın ardından Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş, çocuklarının okul etkinliğinde birlikte görüntülendiler.