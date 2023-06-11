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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 16:48

Alişan'ı mutlu eden barışma gerçekleşti, Buse Varol ile Merve Tektaş aylar sonra ilk kez...

Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş ile merhum kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasındaki küslük geçtiğimiz haftalarda son bulmuştu. Aralarının artık iyi olduğu bilinen eltiler Buse Varol Tektaş ile Merve Tektaş, çocuklarının okul etkinliğinde birlikte görüntülendiler.

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