Ali Şen'in gelini Aslı Şen kutsal topraklarda: 'Sevdası gönlüme düştü'

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İş insanı Ali Şen'in küçük gelini Aslı Şen, Kabe'ye ziyarete gitti. Aslı Şen Kabe ziyaretinde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından şu sözler ile paylaştı:

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"Allah her isteyene nasip etsin inşallah. İnsanın gönlüne buranın sevdası düşünce, ne iş dinliyor ne başka bir şey."

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"Hem dualarımdan eksik olmayan, ve Allah'a emanet ettiklerim var... Onlara bol bol dua ettim, arayabildiklerimi aradım. Bir de Allah'a havale ettiklerim var tabii... Onları da Allah ıslah etsin inşallah."

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"İnanın tüm dua taleplerinizi, Allah kabul etsin, Kabe karşında gönülden okudum, diledim. Umarım dua isteyenlere şifa, bereket ve mutluluk olarak vesile olmuş olayım. Ve paylaşımlarımdan eğer bir kişi özenir de gelirse, ne mutlu bana."