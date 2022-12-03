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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 3 Aralık 2022 Cumartesi 10:11

Ali Şen'in gelini Aslı Şen kutsal topraklarda: 'Sevdası gönlüme düştü'

İş insanı Ali Şen'in küçük gelini Aslı Şen, Kabe'ye ziyarete gitti. Aslı Şen Kabe ziyaretinde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından duygu yüklü sözler ile paylaştı. Aslı Şen'e Kabe ziyaretinde menajer Özgür Aras da eşlik etti.

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