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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 16:06

Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Survivor yarışması ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ayrılığı magazinde dikkat çekmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgili olmaya başladıkları öne sürülmüştü. Kalaycıoğlu'ndan milli futbolcu ile ayrılıkları üzerine ilk açıklama geldi.

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