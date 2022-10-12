Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

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Survivor yarışması ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ayrılığı magazinde dikkat çekmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgili olmaya başladıkları öne sürülmüştü.

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Kalaycıoğlu'ndan milli futbolcu ile ayrılıkları üzerine ilk açıklama geldi.

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2. Sayfa programına konuşan Kalaycıoğlu, , "Birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Kısa sürdü maalesef. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik... Benim istediğim sektöre o çok sıcak bakmıyordu." diye konuştu.

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Ünlü fenomen, "'Topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım." sözlerini de kullandı.