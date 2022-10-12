Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı

Survivor yarışması ile tanınan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ayrılığı magazinde dikkat çekmişti. Aleyna Kalaycıoğlu'nun ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile sevgili olmaya başladıkları öne sürülmüştü.
2. Sayfa programına konuşan Kalaycıoğlu, , "Birbirimizi tanıma aşamasındaydık. Kısa sürdü maalesef. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik... Benim istediğim sektöre o çok sıcak bakmıyordu." diye konuştu.
Ünlü fenomen, "'Topçu ile işim olmaz' tarzı bir şey söylemiştim. İşte büyük konuşmamak lazım." sözlerini de kullandı.