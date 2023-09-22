Aile'nin yıldızları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

Dijitale iş yapan ve uzun zamandır televizyona uzak duran Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı Aile dizisiyle ekranlara döndü.

Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni topluyor.

31 yaşında olan güzel oyuncunun bölüm başına kazandığı ücret ortaya çıktı.

Salı akşamlarının sevilen dizisi Aile'de rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, haftalık 1,2 milyon lira kazanıyor.

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Müge Dağıstanlı'nın açıkladığı ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, haftalık 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim oldu.