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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 16:06

Aile'nin yıldızları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı ücretleri ortaya çıktı

Aile dizisi ile ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya uyumları ile beğeni topluyor. Yeni sezonu merakla beklenen Aile dizisinin yıldızları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı aldıkları ücretleri ortaya çıktı. Serenay'ın haftalık 1,2 milyon, Tatlıtuğ'un 1,5 milyon aldığı öğrenildi.

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