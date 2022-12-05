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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2022 Pazartesi 10:17

48. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu!

Altın Kelebek Ödülleri dün akşam 48. kez gerçekleşti. Pınar Deniz'in konuşması ve kıyafeti, Sefo'nun da kıyafetiyle gündem olduğu törende ödül alan isimler sırasıyla şu şekilde oldu.

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