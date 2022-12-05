48. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu!

Altın Kelebek Ödülleri dün akşam 48. kez gerçekleşti. Pınar Deniz'in konuşması ve kıyafeti, Sefo'nun da kıyafetiyle gündem olduğu törende ödül alan isimler sırasıyla şu şekilde!
Ödül alan diğer isimler sırasıyla şöyle:
- En İyi Gündüz Kuşağı Programı ve Sunucu: Müge Anlı ile Tatlı Sert - Müge Anlı
- Yaşam Boyu Onur Ödülü: Emel Sayın
- En İyi Erkek Sunucu: Kenan İmirzalıoğlu
- En İyi Yarışma Programı: MasterChef Türkiye
- En İyi Çocuk Oyuncu: Azra Aksu
- En İyi Dizi Çifti: Su Burcu Yazgı Coşkun - Onur Seyit Yaran
- En İyi Halk Müziği Sanatçıları: Şevval Sam ve Resul Dindar
- En İyi Arabesk Fantezi Sanatçıları: Bilal Sonses ve Ebru Yaşar
- En İyi Dijital Dizi: Dünya'yla Benim Aramda
- En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol
- Başarı Ödülü: Şarkılar Bizi Söyler
- En İyi Romantik Komedi Dizisi: Aşk, Mantık, İntikam
- En İyi Romantik Kadın Oyuncu: İlayda Alişan
- En İyi Romantik Erkek Oyuncu: Burak Yörük
- En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı: KÖFN
- En İyi Rapçi: Sefo
- En İyi Magazin Programı: 2. Sayfa