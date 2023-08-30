1 milyon TL'lik ödüle yaklaşan Kim Milyoner yarışmacısının annesi aldığı parayı duyunca bakın ne dedi

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ATV'de ekrana getirilen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Recep Murat başarılı yarışma performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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1 milyon TL'lik soruya yaklaşan Recep Murat Yalçınkaya, Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir performans sergiledi. 11'inci 400 bin liralık soruya kadar ulaşan yarışmacının karşısına, "Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?" sorusu çıktı.

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Soruyu yanıtlamak için uzun bir süre düşünen yarışmacı, "D- Almanya" cevabını verdi. Ancak doğru cevap "C- Brezilya" idi. Yarışmacı eğer soruya doğru cevap verseydi 1 milyon TL'lik büyük ödül sorusunu açtıracaktı. Ancak yarışmacı programa veda emiş oldu.



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Anne Yalçınkaya oğluna, "Keşke çekilseydin Recep! 30 bin lirayla mı veda ediyor? Azmış Kenan bey! Canı sağ olsun. 200 ile ne güzel bir şeyler yapardık. Tüh bayağı da durduk burada" dedi.