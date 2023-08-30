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MAGAZİN
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:41

1 milyon TL'lik ödüle yaklaşan Kim Milyoner yarışmacısının annesi aldığı parayı duyunca bakın ne dedi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik ödüle yaklaşan yarışmacı yanlış yanıt vererek yarışmadan elendi. Yarışmacının annesi ise oğlunun aldığı parayı duyunca verdiği tepkiyle dikkat çekti.

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