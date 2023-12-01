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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2023 Cuma 17:06

UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser! Restorasyonda sona yaklaşıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını bildirdi. Şimşek, Divriği ilçesinde düzenlenen 'Alternatif Turizm Buluşmaları' çalıştayına katıldıktan sonra UNESCO'nun Türkiye'de koruma altına aldığı ilk eser olan ve restorasyonu süren Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda incelemede bulundu.

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