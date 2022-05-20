Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

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Kültürel mirasın korunmasını ve gelecek nesillere güvenli şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İbn Haldun, Fatih Sultan Mehmet Vakıf ve İstinye üniversiteleri ortaklığında yürütülen DijitalKütüpİST projesi için çalışmalara başlandı.

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Proje kapsamında, ilk etapta İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler Kütüphanesi koleksiyonlarında yer alan değerli eserler başta olmak üzere, İstanbul'daki kütüphanelerin elektronik ortamdaki kültürel miras ürünü koleksiyonları ortak bir dijital platform üzerinden erişime açılacak.

Platforma içerik sağlamak üzere benzer kapsamdaki koleksiyonlar da elektronik ortama aktarılacak.

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Böylece kütüphanelerin kendi veri tabanlarında bulunan ve her biri ayrı erişime sahip oldukları için keşif ve erişim aşamalarında zaman kaybına sebebiyet veren unsurlar ortadan kaldırılarak.

Projeyle, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler ile meslek profesyonelleri için kültürel miras dijital kaynaklarına açık ve hızlı erişim imkanı sağlanacak.

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İstanbul'daki kütüphanelerin kültürel mirasının bir araya geleceği platformun, ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek entegre çalışmalar ve paydaş katılımlarının artmasıyla ulusal bir bilgi ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.

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OSMANLI'DAN ATATÜRK'E PEK ÇOK ESER BİR ARADA

DijitalKütüpİST projesi kapsamında oluşturulacak platformda, tarihi değeri olan yüzlerce yıllık yazma eserler ve bilimsel kitaplar ile gazete, fotoğraf, harita ve Osmanlı dönemi müzik notalarının yer aldığı özel koleksiyonlar yer alacak.

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İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından daha önce dijital ortama aktarılan 'Sultan 2. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri', 'Gazeteden Tarihe Bakış', 'Zamana Direnen Eserler 1-2-3', 'Yazma Eserler', 'Eski Dünyaya Yeni Bakış: 2. Abdülhamit Dönemi Harita ve Planları Sanal Kütüphanesi', 'Müzik Eserleri 'Sırlanmış Sesler', 'Engelsiz Kütüphane', 'Cihan Hükümdarı' ve 'Atatürk'le Okumak' gibi pek çok proje de ortak platformda bir araya getirilecek.

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"TARİHİ MİRASIN ASILLARININ KORUNMASINI AMAÇLIYORUZ"

Projeye ilişkin açıklama yapan İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitenin güncel bilgi üretmenin yanında tarihi kaynakları da kütüphanelerinde barındırma özgünlüğüne sahip olduğunu söyledi. İÜ Merkez Kütüphanesinin derleme kütüphane olduğunu aktaran Ak, "Derleme kütüphane aslında milli kütüphane demek. Yani Türkiye'de basılan her kitaptan bir nüshanın yasa gereği ulaştırılması gereken kütüphane. Türkiye'deki 6 milli kütüphaneden birisiyiz. Bu itibarla da çok zengin bir koleksiyona sahibiz. Şu anda 2 milyon 125 bin eserimiz var" dedi.

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Nadir Eserler Kütüphanesinde yaklaşık 100 bin eser bulunduğunu söyleyen Ak, bunların içinde yazma eserler ve Osmanlı dönemine ait matbu eserler ile Arapça, Türkçe, Farsça basılmış nüshalarının, ayrıca 17'nci yüzyılda Fransızca, Almanca ve İngilizce basılmış pek çok eserin olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ak, bunların yanı sıra kütüphanede haritalar, portolanlar (el yazması denizcilik haritaları), gravürler gibi daha pek çok eserinde de koruma altında olduğunu ve kullanıcılara sunulduğunu söyledi.

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Nadir eserlerdeki tarihi mirasın, miras sorumluluğu altında önce asıllarının korunmasını amaçladıklarını belirten Ak, şöyle devam etti:

"Dijital kütüphanedeki en önemli konu, malzemenin aslının güvence altına alınması. Tarihi malzemenin yerinde, usulüne uygun olarak korunması hedef. Kullanımı yaygınlaştırmak ve kolaylaştırmak üzere dijital imkanlardan yararlanmak da üst bir hedef. Bu projeyle, 100 bin civarında olan tarihi eserimizin hem ulusal hem de uluslararası bilim ve sanat camiasına duyurulması ve kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."

Ak, Nadir Eserler Kütüphanesi'ne kurdukları restorasyon atölyesinde proje kapsamında dijitale aktarılacak eserleri de restore ettiklerini söyledi.

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700 BİN DİJİTAL GÖRÜNTÜ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK

Proje koordinatörü ve İÜ Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pervin Bezirci, kültürel bellek kurumlarının, teknolojinin gelişimiyle koşullara uygun şekilde değişen kullanıcı, beklenti ve ihtiyaçlara göre bilgi kaynaklarını hizmete sunduğunu söyledi. Bezirci, bu kapsamda İÜ Merkez Kütüphanesi ve Nadir Eserler koleksiyonlarında bulunan değerli eserlerin dijital ortama taşınarak orijinal niteliklerinin korunması, gelecek nesillere korunarak aktarılması ve erişimlerinin kolaylaştırılması amacıyla son 10 yılda çeşitli projeler üretildiğini aktardı. Bu deneyimlerden yola çıkılarak İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi Projesi'nin hayata geçirildiğini dile getiren Bezirci, yaklaşık 35 bin eserin kataloglama işlemlerinin yapılarak 700 bin dijital görüntünün elektronik ortama aktarılacağını anlattı.