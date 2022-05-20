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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 15:59

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak

İstanbul Üniversitesi öncülüğünde başlatılan İstanbul Kültürel Miras Dijital Kütüphanesi projesi kapsamında kentteki kütüphanelerde muhafaza edilen kültürel miras ürünü eserler ve koleksiyonlar ortak dijital platformda bir araya getirilecek.

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