  • $27,0272
  • 29,5958
  • 1674.19
  • 7433.26

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2023 Salı 16:12

TRT ortak yapımı 'Doru: Macera Adası' 30 Ağustos'ta vizyona girecek

TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi dizi 'Doru'nun 3. sinema filmi 'Doru: Macera Adası' izleyiciyle buluşacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.