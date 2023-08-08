TRT ortak yapımı 'Doru: Macera Adası' 30 Ağustos'ta vizyona girecek

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı film, Doru'nun en yakın arkadaşı Karatay ile çıktığı serüveni beyaz perdeye aktaracak. Aile, arkadaşlık, dürüstlük, sevgi ve yardımlaşma gibi birçok konunun da ele alındığı animasyon film, 30 Ağustos'ta vizyona girecek.