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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2024 Perşembe 12:46

Tosun Paşa'nın köşkü restore edildi! Çalışmalar 2 yıl sürdü

Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy'deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Süt Kardeşler'den Tosun Paşa'ya, Süt Kardeşler'den Neşeli Günler'e kadar pek çok filme ev sahipliği yapan köşk, 2 yıl süren çalışmaların sonucunda restore edildi.

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