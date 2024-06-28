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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:32

Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun yenilendi.

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