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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2024 Cumartesi 09:16

Rumeli Hisarı'nın altında bulundu! Nereye çıktığı araştırılıyor

İBB Miras ekiplerinin, 2021 yılından bu yana restorasyon çalışması yaptığı Rumeli Hisarı'nda, hisarın sahil kısmından başlayan ve dikine şekilde devam eden bir yer altı geçidi bulundu. İlk 125 metresine ulaşılan tünelin İstanbul'un fetih günü bulunduğunu söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Oldukça önemli bir buluntu çünkü orta çağ yapısı olarak kabul edilmesi gereken bir yapı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle bir sene sonra orta çağ kapanacaktı.” dedi.

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