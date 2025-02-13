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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 17:09 |

Pamuk tarlasından çıkan antik şehir: Anavarza

Adana, ülkemizin önemli gastronomi rotalarından. Kent, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle de gezginler için önemli bir destinasyon. Özellikle 13 yıl önce başlanan kazılarla gün yüzüne çıkarılan Anavarza Antik Kenti ile Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyüğü olan Adana Arkeoloji Müzesi tarih meraklılarını bekliyor.

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