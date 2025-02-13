Pamuk tarlasından çıkan antik şehir: Anavarza

PORTAKAL VE FESTİVALİ SEVİLİYOR





Adana, ülkemizin en önemli tarım merkezlerinden ve narenciyede Türkiye ihtiyacının üçte birini karşılıyor. 2023 yılı TÜİK verilerine göre Adana 744.986 dekar alan ve 3.115.733 ton ile Türkiye turunçgil üretiminde % 39,5'luk pay ile birinci sırada yer alıyor. Sıcak havanın verimi etkilediği ve kent genelinde 149 bin dönüm alanda ekilen portakaldan ise geçtiğimiz yıl 371 bin ton rekolte elde edilmiş. Türk topraklarına Portekiz'den (Portugal) geldiği için bu ismi alan portakal, Adanalılar için sadece bir meyve de değil aynı zamanda bir kültür. Öğrendiğime göre Adanalılar Türkiye ya da dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, Portakal Çiçeği Festivali'nde memleketlerinde olmak istermiş.