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KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 14:57 |

Osmanlı mutfağının asırlık yemekleri! Ustası püf noktasını anlattı

Osmanlı Devleti'nin asırlık yemeklerini usulüne uygun şekilde hazırlayarak Türk mutfağının tarihine ışık tutan Aşçı İsmail Turak, lezzetli yemek yapmanın püf noktalarını anlattı.

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