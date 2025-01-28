Osmanlı mutfağının asırlık yemekleri! Ustası püf noktasını anlattı

Türk mutfağının kültür ve tarihini yansıtan Osmanlı yemekleri, günümüzde de lezzet severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sofralarda başköşeleri süsleyen saray yemekleri, geleneksel pişirme yöntemleriyle de modern tekniklere meydan okuyor. Bu geleneği nesillerdir sürdürdüklerini söyleyen Aşçı İsmail Turak ise yemeklerindeki lezzetinin detaylarda saklı olduğunu söyledi.

Kullandıkları etleri Doğu Anadolu Bölgesindeki özel besi ve yaylım hayvanlarından karşılandığını söyleyen Aşçı Turak, "Etleri kuzine, kömür soba ya da bakır kaplarda yapıyoruz. Bir porsiyon yemeğimizde yarım kilo et bulunur, incik yemeğimizin bir porsiyonunda ise 650 grama yakın et var" diye konuştu.