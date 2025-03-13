Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,6046
  • 39,8969
  • 3464.39

Foto Galeri

KÜLTÜR-SANAT
Eklenme tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:30 |

Osmanlı mirası el yazması eserleri! Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde muhafaza ediyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 488 yıldır hizmet veren Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi, yüzlerce yıllık Türkçe, Arapça ve Farsça 10 binden fazla el yazması esere ev sahipliği yapıyor.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.