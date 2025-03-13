Osmanlı mirası el yazması eserleri! Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'nde muhafaza ediyor

Bosna Hersek İslam Birliği'nin kurulduğu 1882 yılından bu yana tutulan arşivlerin de kütüphanede bulunduğunu anlatan Lavic, şunları ifade etti:





"Bu arşiv, yalnızca Bosna Hersek İslam Birliği'nin değil genel olarak bölgedeki kurumların son 150 yıldaki tarihini incelemek için çok önemli bir kaynaktır. Osmanlı arşiv belgeleri ise Osmanlı yönetiminin 1463'te Bosna'ya gelişinden 1878 yılına kadar olan döneme ait yaklaşık 20 bin belgeyi içermektedir. Osmanlı arşivindeki önemli alt koleksiyonlardan biri, vakıfların kuruluş ve gelişimini anlatan yaklaşık 800 vakfiye belgesidir. Osmanlı vakfiyeleri, Bosna'daki şehirlerin sosyal ve kentsel gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Her vakfiye, bir şehrin doğum belgesi gibidir."